在各方期待下，中國人民銀行6日宣佈，決定於2021年12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。此次為全面降準，共計釋放長期資金約1.2兆元人民幣（合台幣5.2兆元）。央行強調，穩健的貨幣政策取向沒有改變，不會搞「大水漫灌」。

據《新華社》報導，中國人民銀行有關負責人指出，除已執行5%存款準備金率的部分縣域法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.5個百分點。同時，考慮到參加普惠金融定向降准考核的大多數金融機構都達到了支農（業）支小（小型企業含個體工商戶）等考核標準，政策目標已實現，有關金融機構統一執行最優惠檔存款準備金率，這樣此次降準共計釋放長期資金約1.2兆元人民幣。

報導說，本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.4%。

專家表示，降準可保持流動性合理充裕，同時有效增加金融機構支援實體經濟的長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力。同時能夠引導金融機構積極運用降準資金，加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度，並降低社會綜合融資成本，此次降准可降低金融機構資金成本每年約150億元人民幣。

中國人民銀行有關負責人表示，此次降準後，「穩健」的貨幣政策取向沒有改變。此次降準是貨幣政策常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），還有一部分被金融機構用於補充長期資金，更好滿足市場主體需求。

中國人民銀行表示，將繼續實施穩健的貨幣政策，不搞「大水漫灌」，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，加強跨週期調節，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支援中小企業、綠色發展、科技創新，為高品質發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。