立法院今三讀通過《運動產業發展條例》，企業若依照該條例設置專戶捐贈運動產業，申報所得稅時，可以在1千萬內，按捐贈金額的150％自營利事業所得稅中減除，提高企業捐贈運動產業誘因，鼓勵企業支持我國運動產業發展。

中華奧會主席林鴻道、T1聯盟會長錢薇娟、P.LEAGUE＋聯盟執行長陳建州、富邦悍將顧問陳金鋒，以及郭婞淳、湯智鈞等東奧選手日前赴立院拜會立院各黨團，盼提高企業捐款、贊助體育產業的抵稅額度，讓體育產業蓬勃發展。

立法院今天三讀通過的抵稅額度，明定若營利事業依該條例設置專戶捐贈運動產業，申報所得稅時，得在1千萬元內，按捐贈金額的150％，自其當年度營利事業所得額中減除。

此外，為利運動產業發展，地方政府得設置運動發展基金 。中央主管機關也得以專責法人辦理《運動產業發展條例》相關業務。各級政府或公營事業可出資經營運動團隊，解除過去出資比例不得超過50％的限制。