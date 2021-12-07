11月13、14日在七股頂山救回的中毒黑琵恢復健康，7日野放。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

11月13、14日在七股頂山救回的中毒黑琵恢復健康，7日野放。（台南市野鳥協會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府長期推動黑面琵鷺保育，7日上午在七股頂山第一賞鳥亭旁鹽灘地，由市長黃偉哲與志工黃世昌等人員一起野放日前救起的N13、N14兩隻黑面琵鷺，兩隻黑琵步出箱籠後，往前疾走幾步便振翅飛向天空，十分有活力。

黃偉哲表示，感謝黑面琵鷺保育協會及慈愛動物醫院等單位的救治，讓黑琵N13、N14不到1個月就恢復健康，經過評估達到適合野放，因此早日讓牠們回到野外自由生活。此外，昨日再發現1隻黑琵有肉毒桿菌中毒，也會努力讓牠得到最好的醫治，期待黑面琵鷺的族群能夠更壯大。

對於黑琵保育，感謝各組織單位的辛勞努力，對此致上高度的敬意跟謝意， 台灣黑面琵鷺保育學會志工黃世昌於11月13、14日在七股頂山鹽灘地巡查時，連續2日各發現1隻受傷的黑琵，下灘搶救起來後護送至慈愛動物醫院醫治，經診斷為肉毒桿菌中毒，立即施打抗血清藥劑，2隻黑面琵鷺在院方照顧下逐漸恢復健康，並經獸醫師評估可進行野放。

農業局長李建裕指出，受傷的2隻黑面琵鷺在慈愛動物醫院細心照料下漸能覓食，為使其能適應野外環境，於11月16日將2隻黑琵送至特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經20餘天觀察，獸醫師評估可進行野放，為利後續追蹤2隻黑琵，分別繫上N13、N14腳環及發報器。

黃偉哲說，非常感謝台灣黑面琵鷺保育學會、台南市生態保育學會、台南市野鳥學會、農委會特有生物研究保育中心、慈愛動物醫院及相關保育志工參與N13、N14黑琵救援、醫治及照顧，讓牠們能在短期內恢復健康；也感謝市民朋友的關心，讓社會關注的力量促進生態保育工作。

隨著氣候轉涼，為避免黑面琵鷺感染肉毒桿菌發生死亡情形，黃偉哲呼籲大家一發現有黑面琵鷺個體活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，請立即通知農業局，或立即下灘搶救並送慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，以提高黑琵存活率，大家一起為黑面琵鷺保育攜手努力。