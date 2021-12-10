台南市勞工局10日舉行績優工會暨卓越工會領袖、會務人員與績優志工表揚活動。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市勞工局10日舉行績優工會暨卓越工會領袖、會務人員與績優志工表揚活動。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市勞工局10日舉行績優工會暨卓越工會領袖、會務人員與績優志工表揚活動，台南市長黃偉哲親臨頒獎，感謝勞工朋友的努力，受獎工會、勞工朋友也分批上台開心與黃偉哲合照。

黃偉哲表示，12月10日是國際人權日，勞動權也是基本人權之一，尤其健康安全的勞動環境更是勞工們基本權益之一，所以才選在這個特別的日子，來表揚台南的模範工會會務人員以及優秀的工會領袖，感謝大家的努力與貢獻。

黃偉哲說，台南市在勞工安全以及職場環境，都有很多的進步，大家對勞工職安的注重，讓勞工朋友在安全的環境下工作，但很多事情沒有最好，只有更好，拜託大家一起努力，希望未來比現在更好。

提到安全，黃偉哲也說，防疫已經連續165天加零，但昨天在P3實驗室居然有一位年輕的研究人員被感染Delta病毒，所以很多事情都還是要千千萬萬特別地小心，也希望大家能珍惜自己安全的環境，做好防疫規定。

台南市勞工局表示，今天在善化文康育樂中心共表揚天主教台南市私立蘆葦啟智中心等3家身心障礙者職業輔導評量績優機構、台南市電氣業職業工會等160家優等工會、台南市鑲牙齒模承造業職業工會等102個甲等工會；另有台南市總工會理事長吳勝雄等14名卓越工會領袖、大台南總工會祕書長沈暄晨等9名卓越會務人員、及代表南市獲得全國績優、資深志工14位獲表揚。

勞工局長王鑫基表示，勞工局自2013年12月起結合大台南總工會等9大工會推動「做工行善團」，幫弱勢勞工家庭修屋，至今已完成161戶房屋修繕，動員志工約7491人次；台南市理髮業職業工會等11大工會自2015年4月加入弱勢者義剪，已完成253場次，投入約3747位人次的志工，此次也特別表揚20家工會所屬160位修繕及義剪志工代表。