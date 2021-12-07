繼中國人民銀行（大陸央行）6日剛宣布全面降準0.5個百分點後，隨即再祭政策組合拳，下調支農、支小再貸款利率。據第一財經引述大陸地方金融監管單位指出，人行針對支農、支小再貸款，從12月7日起下調0.25個百分點，下調後3個月、6個月、1年期再貸款利率分別降至1.7％、1.9％、2％。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，在宣布降準後隨即再下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點，這體現大陸貨幣政策的針對性和有效應。當前，「三農」、小微企業仍是經濟發展中的薄弱領域，需要進一步加大金融支持力道。

溫彬分析，從量方面看，截至今年9月底，支農和支小再貸款餘額約為1.47兆元（人民幣，下同），今年第4季還將新增3000億元支小再貸款投放，提高中小銀行信貸投放能力；從價方面看，下調支農、支小再貸款利率，有助降低中小銀行資金成本，引導降低「三農」和小微企業貸款利率，更好發揮貨幣政策「精准滴灌」與「直達實體」作用。

回顧去年7月，人行也曾調整再貸款、再貼現利率。其中，支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點，讓3個月、6個月和1年期支農再貸款、支小再貸款利率分別為1.95％、2.15％和2.25％。再貼現利率下調0.25個百分點至2％。