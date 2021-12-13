衛福部長陳時中日前表示，若春節專案結束後本土疫情趨穩，可考慮降級。中央流行疫情指揮中心今天表示，降級後可望回到過去的防疫新生活運動，但仍維持重要場合戴口罩、實聯制等必要措施。

指揮中心發言人莊人祥，今天於記者會中說明交通部提出的郵輪復航相關檢疫措施，包含遊客登船前須持檢驗陰性報告，離船前也要自費做PCR採檢，卻認為陰性後才能返回社區，且遊客與工作人員全數都要打過完整疫苗滿14天，因此至少要等到明年1月後才會符合規定。

至於其他鬆綁內容，莊人祥透露，商務客也在下一波邊境鬆綁考量內，但可能要到春節過後才會考慮，全國性的防疫降級，則要看春節過後國內是否仍能維持0本土病例，以及國際間的Omicron病毒流行情形，才能進行適度討論。

不過莊人祥透露，若春節後鬆綁，全國防疫降回一級後，就是回到過去的防疫新生活，民眾需配合重要場合戴口罩、以及實聯制等必要措施。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，降級與邊境鬆綁有連帶關係，國內若要降級，必須看國際間的變異株趨勢，以及國內疫苗涵蓋率，當群體免疫力夠強，才能在降級之後維持住醫療量能，因此期盼國人盡量接種疫苗，唯有疫苗接種率提高，才能有談降級的條件。