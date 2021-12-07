不動產代銷海悅(2348)旗下轉投資海研建築在新北大道三段推出總銷約16億元的住宅案，目前住宅銷售已達6成，2024~2025年間可望完工入帳，將貢獻海研及母公司海悅當年度的業績。

海研建築總經理賴建程指出，建商除了要面對營造成本大增的窘境外，由於台積電建廠工程產生磁吸效應，很多工人都被拉過去，民間建案嚴重缺工，不只鋼筋價格飆漲，銅線、混凝土也一起漲價，最多也只能自行吸收10%，其它的部分仍要反映在售價上。

對於明年房市，賴建程則說，台經院預估明年經濟仍將維持成長，營造成本又居高不下，預期2022年房市將呈現量增價漲格局。而對於政府打房、預售實價登錄2.0等政策，也樂觀以待市場回歸剛性需求面、透明化。

海研建築今日與台灣松下營造舉行營造簽約儀式，新北大道三段住宅個案，可售戶數123戶，包含住宅101戶、一般零售18戶、店面4戶，規劃地上15層、地下4層，推出8週時間，目前住宅銷售已達6成。賴建程說，雙北市人口多，自住市場需求很強，現在又有通膨的憂慮，不少消費者擔憂愈來愈買不到房，所以才會去化如此之快。