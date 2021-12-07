迎戰第四季貨運旺季，桃園機場透過調度停機坪、優化理貨作業、疏導交通秩序等3面向備戰，因應上看280萬公噸的全年總貨量，估大幅成長20％。桃機公司物業開發處長陳慶隆說，海空運價比原先大約12:1，現在大幅縮小到3:1，運價差距拉近，因此許多貨品都改走空運，包含健身器材、浴缸等；更有不少貨物礙於合約，無法忍受塞港等延遲交貨，賠錢都得透過空運運送。

2021年桃園機場航空貨運進出口持續熱絡，10月已達232.2萬公噸，較去年同期成長23.3％；加上全球供應鏈斷鏈、海運缺櫃塞港，還有電子業出貨旺季等因素，估計從10月到2022年第一季都將維持出口暢旺。2020年我國總貨運量排名排名國際貨運量第四名，2021年貨運量恐再上升。

不僅航空貨運需求強勁，同時集散站業者永儲因配合航空城區段徵收將於年底停止營運，桃機公司一面協調其他3間集散站業者及相關單位貨運進行量能移轉，一方面在機坪、路段交通等加強調度，來維持貨物處理量能。

陳慶隆說，永儲年營業額約是9-10億元，因為航空城區段徵收有收購建物補償，經公司評估後決定停止營運，把土地跟建物交給政府，永儲原先4.2公頃的土地將作為第二自由貿易港區發展用地。永儲處理貨物約占桃園機場貨量7％，機場公司已規劃，停業後貨物將移轉至華儲、榮儲、遠雄貨物集散站，業者均以增補人力、增購機具、調整作業配置及改善管理作為提前因應貨物移轉進倉處理量能。其中華儲2021年5月已新增5645平方公尺的多功能進口倉投入營運；遠雄正進行自由港區與貨運站二期興建，預估2022年底可完工，將提供旺季貨物集散站作業空間，降低永儲停業衝擊。

航空貨物集散站為貨物進出口必經關口，機場公司配合交通部民用航空局持續觀察市場供需及業者作業能量，主動調度機場空側停機坪增加貨物裝卸空間，並積極協調集散站與物流業者投入資源優化理貨作業，也搭配航空警察局疏導貨運區物流車輛進出機場交通秩序，確保園區貨物順利通關，及時送達。

在機坪調度方面，桃園機場現有37個客運停機位，每週可消化1900班客機與客機載貨航班，高於目前每周1600班需求。此外20座貨運停機位每周可消化近900班貨機，也大於現有每周700班貨機需求，足以因應旺季貨物運輸需求調度；未來若客運載貨航班數量再持續成長，機場公司也將彈性調度停機位因應。

機場公司觀察，目前永儲集散站貨運量移轉情形仍屬順暢，僅進出口尖峰時間因大量貨車湧入稍有壅塞，桃園機場將偕同航警等相關單位疏導交通，同時建立與各集散站間通報機制，確保貨運園區及周邊重要路段交通順暢，維持桃園機場園區貨物處理量能。