摩爾投顧分析師張志誠表示，新變種病毒Omicron未如想像中嚴重，市場擔憂降溫，台股7日以17734.19點開出，即便開高走低，惟尾盤仍在權王台積電（2330）強拉、金融傳產齊揚助攻下，加權指數順利翻紅，並站穩於5日線之上。

台股7日走勢震盪，電子權值股盤中遇壓，航運類股占大盤近三成成交量，連兩日成為盤面人氣王。另外，面板三虎股價亦是帶量走揚，32吋、34吋電視面板12月上旬報價止跌，帶動其股價走勢強勁。

個股方面，本周納入投資組合的系統電，受惠儲能市場需求持續上升，胎壓偵測器（TPMS）動能成長穩定，看好法規規定所引發胎壓更換潮，加上冬季使用暖氣帶動用電需求再次上升，第四季營收可望再攀高。

選股方面，國內的貨櫃三雄營運超前部署，第三季營益率在前十大貨櫃航商排名拿下前三名，航運族群股價7日揚帆，貨櫃三雄中漲勢又以萬海最為強勢，股價終場大漲逾8％；緊接著11月營收即將公布，在貨量、運價走揚下，市場預估其單月營收仍將維持高檔，甚至有望續創新高。

展望後市，建議投資人可選擇具備低本益比、高殖利率特性之個股，較有投資價值，加上企業獲利能力強勁者，都可望推升台股持續向上墊高。