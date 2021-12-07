證券分析師趙彭博表示，美股道瓊指數6日漲幅最大，上漲近650點，而台股7日早盤開高後，則在平盤上下遊走，所幸午盤過後約下午1點左右，權值股台積電（2330）開始發力，收盤價攻上607元、上漲7元，連帶推升加權指數尾盤上漲108.71點，收在17796.92點。

類股方面，台股連兩日漲幅最大的類股均為航運類股，不過，預期航運族群連續上漲後，短期將遭遇密集壓力區，回檔整理的可能性大增；另外，鋼鐵類股則是7日上漲的另一主角，威致、中鴻單日漲幅均在5%以上；電子股方面，元宇宙概念股中，智晶、位速已連兩日漲停，為其餘個股表現就乏善可陳。

個股方面，本周納入投資組合的智晶，本周連續兩個交易日亮燈漲停，且本益比目前僅14.3倍，研判股價仍有上漲空間。

展望後市，雖目前法人資金停駐在以航運股為首的傳產類股，惟投資人若想獲取幅度較大的報酬，仍必須將選股方向放在業績成長、具有未來題材性的中小型類股；此外，各公司11月營收將陸續公告，投資人也必須密切留意各族群整體獲利狀況，及法人買賣超情形，為選股時必做功課之一。