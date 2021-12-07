財政部今日正式公告《統一發票給獎辦法》第15條修正案，正式定義「不合常規的交易貨付款方式」，有4大要件，未來中統一發票不予給獎。

包含一，無正當理由；二，取得大量統一發票；三，統一發票金額微小；四，當期中獎發發票達一定張數等客觀要件，而上路時間自2022年1月1日起上路，等於就是明年1月1日起取得的發票適用。

財政部表示，個案應否追回獎金，將由國稅局查核實際情形認定。為利外界瞭解，舉例說明如下：

案例一

例如200人團購小額商品，考量退貨便利性逐筆開立發票，雖有取得大量小額發票情形，惟如經查明確有團購事實之正當理由，非屬應追回獎金案件。

案例二：

某消費者當期取得小額發票共5萬餘張，每張消費金額1至7元，當期中獎發票400餘張，顯屬逾越一般通常合理情形，倘無正當理由，應予追回。

財政部呼籲，消費時請索取統一發票，但切勿以不正當方法套取、冒領或以不合常規方式領取統一發票中獎獎金，倘經查明屬實者，將由所轄主管稽徵機關追回獎金，如屬於以不正當方法套取或冒領獎金者，並將移送司法機關究辦。