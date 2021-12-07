英國藥廠葛蘭素史克（GSK）今天表示，根據前期研究的最新數據，GSK與美國Vir Biotechnology合作研發的Sotrovimab單株抗體療法，對於Omicron變異株所有突變都有療效。

路透社報導，GSK聲明表示，研究數據尚未發布於同儕審閱的醫學期刊，但顯示Sotrovimab單株抗體療法對於棘蛋白的37種已知突變都有療效。

GSK上週也曾發布聲明稱，另一項臨床前數據顯示，面對Omicron變異株關鍵突變，Sotrovimab具有療效。

Sotrovimab被設計能附著於新型冠狀病毒表面的棘蛋白上，阻止病毒進入人體細胞進行複製，進而達到抗感染的作用。然而，Omicron變異株的蛋白突變數，多的超乎尋常。

GSK的首席科學官（CSO）巴隆（Hal Barron）表示，「這些臨床前數據顯示，我們的單株抗體療法對於最新的Omicron病毒株，以及其他被世界衛生組織（WHO）定義的所有高關注變異株（VOC）可能有效」。