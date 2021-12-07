中信兄弟總冠軍封王感謝祭流程。（中信兄弟提供）

為慶祝奪得中華職棒2021年度總冠軍，中信兄弟球團12日將在台中市舉辦「【十年一刻】中信兄弟封王遊行感謝祭」，從台中市政府出發，行經台中市中心，遊行路線終點為中信兄弟主場－台中洲際棒球場。抵達球場後將於場內舉辦球迷感謝祭，謝謝球迷朋友的支持與不離不棄！

此次中信兄弟總冠軍封王遊行與台中市運動局共同規劃舉辦，12日中午12:00中信兄弟將於台中市政府－市政公園為封王遊行熱鬧開場，預計12:30展開封王遊行，路線為：市政公園府會園道出發→市政北三路→文心路二段→市政路（金色三麥市政店）→惠中路一段（中國信託銀行市政分行）→青海路二段→文心路三段（文華高中）→文心路四段（捷運文心崇德站，中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題捷運車站）→崇德路二段→崇德路三段（中國信託銀行洲際分行）→崇德十九街→四平路→終點：台中洲際棒球場。

封王遊行活動全程「不停靠」任何站點，遊行車隊將慢速行駛與沿途球迷朋友互動。中信兄弟球團將派員於以上路線中特別標註之「應援站點」發放封王旗幟，歡迎球迷朋友至現場免費索取，一起遊行揮旗同樂！發放應援旗之站點為：起點台中市政府（新市政公園）、金色三麥市政店、中國信託銀行市政分行（市府惠中路側）、文華高中（文心路第二側門）、中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題捷運車站－文心崇德站及中國信託銀行洲際分行。（封王旗數量有限，贈完為止。）

為維護球迷及民眾安全，當日11:00-13:00府會園道（全段）、市政北五路（文心路－惠中路段）及市政北三路（文心路－惠中路段）將進行道路管制，請行經附近車輛提早繞道通行。詳細活動資訊將公佈於中信兄弟粉絲團「兄弟Fans Club」。