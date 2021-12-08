澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，澳洲將不會派官員前往北京參加明年冬季奧運，加入美國外交杯葛行列。

莫里森說，澳洲在就外國干預法和近期決定購買核動力潛艦等議題與中國「意見不合」之際，做出這項決定。

莫里森表示：「澳洲不會從強力擁護國家利益的立場退縮，因此不派官員參加（北京）冬奧也不足為奇。」

就在美國宣布外交杯葛北京冬奧隔天，澳洲也決定不派官員前往，但未阻止運動員參加。

莫里森在雪梨告訴記者：「澳洲政府官員（將）不會前往中國出席北京冬奧與帕運，澳洲運動員則會參加。」

澳洲奧林匹克委員會（Australian Olympic Committee）指出，這次外交杯葛不會對澳洲運動員造成影響，預期40名澳洲運動員將參與明年2月展開的北京冬奧。

美國6日宣布，鑑於中國對維吾爾少數民族的種族滅絕行為和其他侵犯人權事件，決定對北京冬奧實施外交杯葛，中國回應美國將「付出代價」並警告會施以「堅決的反制措施」。

莫里森也以新疆地區人權侵犯問題，以及北京不願與澳洲官員會談等，作為做出這番決定的主要理由。

過去兩年來，中國因與澳洲激烈政治紛爭，對澳洲貨物實施懲罰性制裁，導致兩國部長級官員停止接觸，雙方關係下滑至1989年天安門廣場血腥鎮壓以來最低點。

澳洲欲立法打擊海外影響操作、禁止華為參與5G建設及呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源進行獨立調查等，都讓中國感到憤怒。

澳洲大麥、煤、銅礦、棉花、乾草飼料、木料、龍蝦、糖、葡萄酒、牛肉、柑橘類水果、穀物、食用葡萄、乳製品、嬰幼兒配方奶粉等都受到中國制裁。