腦中風分為缺血性中風與出血性中風，其中以缺血性中風發生率最高，佔所有中風比例約八成。缺血性中風是因為腦血管梗塞，使腦組織無法獲得足夠血液，而缺氧壞死；出血性中風則因腦血管破裂，腦出血壓迫腦組織並導致腦壓升高，進一步影響腦功能。

「患者常幾分鐘前還好好的，突然間血管就塞住了。腦血管阻塞後，負責供應血流的區域會失去功能。」中國醫藥大學附設醫院神經部楊玉婉醫師說，掌管肢體動作的區域中風，患者會肢體無力、不聽使喚；掌管語言的區域中風，患者會聽不懂別人說的話、或想說說不出話、或者雞同鴨講；掌管視覺的區域中風，患者會感到突然看不見。

楊玉婉醫師補充，若未及時治療，缺氧的腦細胞將在短時間內壞死，導致相關後遺症，甚至失能、癱瘓、死亡。

(圖/照護線上提供)

如果發現家人突然臉部表情不對稱、單側肢體無力、口齒不清，很可能就是中風，請迅速就醫！「缺血性腦中風與出血性腦中風的危險因子類似，」楊玉婉醫師表示，「諸如高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸等，皆會影響血管健康，增加腦中風的危險。」

●血栓阻塞問題多，影響不只腦中風！

楊玉婉醫師解釋，造成缺血性腦中風的原因很多，部分導致缺血性腦中風的血栓是源自於心臟，正常情況下心房與心室會規律收縮，讓血液順暢通過，推動全身血液循環，但當心房顫動出現時，心房無法有效收縮，血液便可能在心房滯留。滯留的血液會形成擾流，漸漸形成血塊狀的血栓，當血栓進入全身循環，便可能對各器官造成影響。

(圖/照護線上提供)

楊玉婉醫師提到，血栓隨血液流動至全身，可能造成周邊動脈阻塞疾病。流入腦部造成腦中風、流入腎臟造成腎臟中風、流入四肢造成肢體中風。

楊玉婉醫師說，「有些患者因為高血壓、高血脂、糖尿病而導致動脈粥狀硬化，血管壁變得凹凸不平、狹窄，造成擾流、淤積，進而發生阻塞。」腦中風患者的病況較複雜，得面對多種併發症，且再次中風的機會高，需多加留意。

●持續治療不中斷，預防再次腦中風

缺血性腦中風治療得從病因著手，楊玉婉醫師說明，「若因粥狀動脈硬化所致，通常會使用抗血小板藥物；若是心律不整導致血塊形成，要嘗試矯正心律不整，並搭配抗凝血藥物。治療並不相同」

阿斯匹靈是臨床上常用的抗血小板藥物，但使用一段時間後部分患者可能有腸胃不適、潰瘍，甚至胃出血的狀況，楊玉婉醫師解釋，若有類似狀況或對阿斯匹靈過敏，患者可與醫師反映，更換另一種抗血小板藥物，切勿因此擅自停藥。

「如果患者血管狀況很差，短期內再度中風的風險較高，我們會在急性中風期使用『雙抗治療』。」楊玉婉醫師分析，使用一種抗血小板藥物，稱為「單抗治療」；使用兩種抗血小板藥物，則為「雙抗治療」。

雙抗治療有助降低二度中風的風險，醫師會評估每個病患的狀況，平衡患者再次中風及可能出血的風險訂定治療計畫。

(圖/照護線上提供)

●擅自停藥對中風患者而言 是非常危險的事！

楊玉婉醫師強調，「中風是相當嚴重的疾病，患者一旦中風過，日後二度中風的機會很高，務必持續服藥控制！」需要時可與醫師討論是否有需要調整藥物，切莫擅自停藥！

楊玉婉醫師分享，腦中風患者平時要補充足夠水份，當身體脫水時，血液會較濃稠，而影響腦部血液灌流。平時應避免隨意推拿、按摩前後頸部，以免造成頸動脈傷害、剝離。此外，泡熱水澡、泡溫泉等行為也應避免，「泡完熱水會感到四肢很溫暖，但周邊血管舒張時，腦部血流可能變少，而讓人感到頭暈，對中風患者更是不利。」