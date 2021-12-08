隨部分國家新增確診病例上升，及Omicron變種病毒肆虐，就業與經濟活動面臨下行風險，通膨前景增添不確定性，在市場投資情緒趨於謹慎下，部分資金轉向避險資產進行配置，美國公債殖利率明顯走低，觀察債券ETF近日表現，以具防禦性質的美債ETF表現較佳。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，聯準會（Fed）11月正式宣布縮減購債，初期的步調為每月減少購買100億美元公債及50億美元MBS，但就業市場概況仍有改善的空間，貨幣市場利率也維持在低檔，顯示目前市場資金沒有吃緊的壓力，應可消化QE逐步退場。

但操作上仍需持續留意市場可能因應相關的政策轉變，造成短期波動，加上新變種病毒Omicron，令市場擔憂疫情陰霾再現，擾亂全球景氣復甦步調，因此在不確定性猶存下，建議不妨適度將長天期美債ETF納入資產配置的一環，以降低投資組合波動。

李鈺涵指出，就資產性質來看，長天期美債需求量大，市場流動性相對充裕，且資產安全性高，信用評等佳，利息償付無虞，為市場波動劇烈下，資金的避風港。因此相關長天期美債ETF，不失為現階段市況反覆波動環境下，訴求穩健收益配置、兼顧風險考量，可適度納入投資組合。