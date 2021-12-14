2021年全球債市面臨高通膨、主要央行政策由寬鬆轉為緊縮的挑戰壓力，債券基金表現遠遠落後股票基金。對於2022年，市場雖仍相對看好股票基金，在債券投資方面，法人認為，今年表現差的新興市場債，預估有彈升的契機。

根據理柏資訊，截至12月9日為止，台灣核備境外債券型基金今年以來平均原幣下跌1.55％，其中，仍以強勢貨幣（美元、歐元）計價高收益債券表現領先，但漲幅平均僅約2~4％。至於表現落後的基金則以新興市場債為主，在新興市場債中唯有波灣債（歸類在其他新興債類別）漲勢領先於高收益債之外，不論美元債或當地債表現均不理想。

今年弱勢的新興債市2022年是否有翻身的機會？ 富蘭克林證券投顧表示，新興債市的利多就是評價面便宜。不論美元計價的新興債或當地貨幣計價的新興債殖利率均已拉升，利差甚至比高收益公司債還高。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢也表示，目前全球新興市場企業債利差約308bps，約是於同等級的美國企業債的2.2倍，新興市場企業債相對同等級美國企業債的利差倍數仍是近5年來最高的點具收斂空間，後市相對具漲升力道。