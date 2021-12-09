新北市蘆洲區長安街，是早期30年前的重劃區，也是海砂建材最盛行的時期，導致附近有多處海砂屋社區，甚至有「海砂一條街」的稱號，永無止境的維修費、每天生活的出入安全，以及都更推動困難，都成長安街居民的夢魘。今（9）日新北市政府成立的新北住都中心宣布，已進駐當地，將以「全案管理」的模式讓社區盡快進入都更程序。

新北市住都中心表示，長安街是蘆洲相當成熟的老商圈，有忠義廟、成功國小、永康停車場，全聯、家樂福、麥當勞、各式各樣的攤販，不分日夜總是熙來攘往，且鄰近長榮街重劃區及 64 號快速道路，兩側巷道裡滿是住家，居住人口的稠密度非常高，但因建築普遍興建於民國 75-80 年間，經檢測後許多都超標被判定為海砂屋。

新北住都中心指出，對當地居民而言，從前參與重建可能面臨「要貼很多錢，卻還分不回原先坪數」的情況，加上區域房價水平相對偏低，難以找到有意願進場整合的建商，居民因此對重建不抱期望。

住都中心目前鎖定長安街一處五層樓公寓社區，基地面積上千坪、規模近百戶，過去原有民間業者願意協助，但整合時程過長，雙方失去信心後不了了之。居民在得知新北市今年成立具公法人身分的住都中心後，主動希望住都中心協助。

住都中心表示，未來住都中心將以「全案管理」方式協助居民自力更新，從更新會籌組、都市更新事業的執行，引進專業團隊、銀行融資、政府單位溝通協調、監督廠商，到都更成果備查，全力協助社區完成重建。

住都中心表示，目前住戶普遍樂觀其成，危樓可望翻轉環境。

該社區代表人孫理事長提到，住都中心的公信力能讓地主放心，作為海砂屋危險住宅，公權力介入才會提高都更成功率，有住都中心進場協助使全體住戶信心大增，是海砂屋社區的福音。

苦等都更多年的蘆洲「海砂一條街」，有望在住都中心進場第一案後發揮示範作用，帶給更多居民重建家園的希望，凝聚共識逐漸翻轉居住環境。