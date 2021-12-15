台北燈節「七彩八寶新世界」於15日晚間試燈，在艋舺大道停車場大樓上的光雕秀，也是本次燈節的重點燈光秀之一。(鄭任南攝）

台北燈節「七彩八寶新世界」於15日晚間試燈，在艋舺大道停車場大樓上的光雕秀，也是本次燈節的重點燈光秀之一。(鄭任南攝）

首次採取「線上X線下」辦理型態的2021台北燈節將於12月17日至12月26日登場，今辦理主燈試燈，活動最大看頭，史上第一個會跳舞的主燈「NEW」在萬眾期待之下現身，隨著震撼人心的音樂展開3分鐘的舞動演出；此外也測試投射於大樓的「七彩光雕秀」以艋舺信仰、潮流艋舺為題的視覺，也呼應「七彩八寶新世界」融合傳統與未來的燈節主題。

北市副市長蔡炳坤表示，燈節自2017年在西區舊城舉辦開始，每年都嘗試以創新手法來辦理傳統的燈節，今年選在台北最早開城地區艋舺舉辦，三百年前這裡曾是淡水河岸旁的「新世界」，近年成為臺北「無圍牆博物館」之一，今年燈節將以最新的科技展演方式，演繹艋舺美好的傳統文化，而主燈「NEW」就是今年燈節的靈魂，成功結合傳統與科技，帶領民眾一起閱讀過去，想像未來。

蔡炳坤說，史上第一支會跳舞的牛，第一次在年底舉辦的台北燈節 這個牛是有故事的，也是某種程度表達萬華的故事，萬華在這一波疫情當中受到一些影響，主燈有重生意象，希望燈節為萬華地區帶來向上的力量，有些人沒有來到現場沒關係，可以透過線上賞燈，感恩牛神守護我們一整年，雖然被關在倉儲裡面，但是在這年十個月守護我們，走出疫情迎接下個挑戰。

台北市觀光傳播局指出，具國內年度活動指標性的台北燈節，今年的主燈「NEW」坐落於萬華車站前廣場，以牛的諧音「NEW」作為命名，也代表著對新年新希望的祈求，在2021台北燈節創意總監Akibo的帶領之下，集結國內各界軟硬體頂尖團隊，成功打造出史上第一個會跳舞的主燈，高達6米、重達100公斤的主燈「NEW」在九天民俗技藝與大象體操的音樂之中甦醒，於夜色中閃耀七彩光芒，手舞足蹈展現祈福舞姿，賞燈的當下有如沐浴在祝禱之中，讓現場每個人都得到療癒。

觀傳局表示，今年的燈節分為七彩燈區、八寶燈區以及新世界燈區，七彩燈區主打艋舺的「現代與潮流」，位於艋舺大道停車大樓的「七彩光雕秀」是本區一大賞燈亮點，由影像藝術家王奕盛與時尚攝影大師林炳存聯手打造，運用「蒙太奇」的電影剪接手法，演繹艋舺的信仰、潮流的艋舺，邀請民眾一同體驗「老艋舺 新時空」的奇幻旅程！

觀傳局指出，配合防疫，燈節主燈區及親子區設有管制區，區域內人數並無限制，民眾進場將採實聯制，除可用台北通APP掃QR Code外，特別新增綁定台北通的悠遊卡可快速進場，歡迎民眾儘速加入台北通會員並完成悠遊卡綁定。