十次車禍九次快、酒後駕車最要命 中市議員賴順仁兄弟會捐爆閃燈

交通事故釀成的不幸，不只是個人遺憾，可能造成整個家庭及社會沉重的負擔。台中市議員賴順仁結合志同道合朋友組成的「順仁兄弟會」，21日於台中市議會捐贈70組太陽能LED爆閃警示燈給警方，由市警局副局長鄧學鑫代表接受。鄧學鑫表示，爆閃燈將裝置在彎道及燈光昏暗易肇事路段提醒駕駛減速慢行，扮演夜間「沉默守護者」的任務。

賴順仁指出，兄弟會成員來自各行各業，他們在拼事業、顧家庭的同時，不忘付出回饋社會，16年來每年持續做公益關懷各界，近年來捐贈200多組爆閃警示燈，還曾捐贈有「傻瓜電擊器」之稱的AED，希望發揮緊急救助功能，於歲末寒冬期能為社會注入一股暖流。

現任順仁兄弟會長廖秀堂說，今年捐贈警示燈給市警局第五、烏日及太平警分局，因近年來該轄區內新重劃區完成，將設置警示燈在易肇事路段，降低交通事故發生並提醒駕駛人注意；以太陽能光電板供電的LED紅藍爆閃警示燈，入夜後即自動點亮閃燈，駕駛人遠處就能察覺放慢行車速度，降低交通事故發生。

鄧學鑫強調，感謝「順仁兄弟會」熱心公益，為易肇事路段點亮行車安全的光明燈，還能有效嚇阻民眾僥倖違規的心態，替警察致力扮演夜間「沉默守護者」的角色；呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人安全，確保人民生命及財產安全。

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