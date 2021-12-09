淡水警防搶演練逼真 與三芝農會行員共同守護財產（警方提供／戴上容新北傳真）

「搶劫！把錢交出來！快！」，搶匪劫走大批現金並挾持人質逃逸，警方獲報迅速趕抵設下重重的攔檢點，運用優勢警力截斷逃逸路線，成功迫使歹徒投降……。淡水警分局9日上午10時於三芝區農會執行的「金融機構防搶演練」場面逼真、張力十足，路過圍觀的民眾紛紛不禁驚呼連連！

淡水警分局與三芝區農會一同舉辦防搶演練，扮演搶匪的員警「台式」穿搭與熱門國片「當男人戀愛時」拍攝場景三芝區農會意外地結合，男、女檔2人持槍衝入農會，喝令臨櫃行員把錢放進手提袋中，行員則趁歹徒不注意時按下警鈴，警方獲報後，立即派遣線上警力趕赴現場攔截圍捕，運用優勢警力在石門白沙灣與金山分局員警共同截獲逃逸搶匪，成功迫使棄械投降。

分局長黃南山表示，年關將近，各公司行號年終尾牙、年貨採買及年節紅包等現金流量頻繁，期望透過防搶及攔截圍捕演練，提高執勤員警的警覺性及機動性，與提升金融機構行員的敏銳度及自我安全防衛意識，展現警方維護金融機構安全與保護民眾生命財產的決心，也呼籲民眾存領大量現金時，應結伴同行，或請銀行行員幫忙聯繫警察協助護送，以確保安全。