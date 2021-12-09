便祕不只會造成身體不適，也會引發腹痛、食慾不佳等狀況，若是長期有便秘困擾，除了多喝水外，還要補充膳食纖維，新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹近日分享6大類富含膳食纖維的食物，還有攝取技巧，教民眾如何擺脫便秘問題。

新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍婦產科女醫張瑜芹醫師」提到，每10個人有9個膳食纖維吃不夠，由於現在的飲食都偏精緻化，因此不少女性也有便秘困擾，尤其在經期前，身體代謝會變差，更容易導致糞便堆積在體內，造成毒素累積。

膳食纖維吃不夠不僅導致便祕，還會造成體重過重、大腸癌、乳癌、糖尿病、心血管疾病、高膽固醇及憩息病等問題，平時要多補充黑豆、紅豆、大麥、豆芽、杏鮑菇等富含膳食纖維的食物，此外，攝取也是有技巧的，可將白飯換成雜糧飯，能夠攝取更多營養與膳食纖維；每餐至少吃半碗蔬菜；每天吃2至3份水果，一份約一個網球大小。

富含膳食纖維的6大類食物

1.豆類：黑豆、紅豆、蠶豆、四季豆、黃豆。

2.五穀類：大麥、小麥、薏仁、燕麥、玉米。

3.蔬菜類：豆芽、莧菜、秋葵、地瓜葉、菠菜、花椰菜、芹菜。

4.菇類：杏鮑菇、金針菇、木耳、香菇。

5.水果類：橘子、葡萄、李子、櫻桃、柿子、蘋果、草莓。

6.油脂堅果類：開心果、黑芝麻、花生、南瓜子。