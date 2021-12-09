這場大流行病造成的混亂已經持續近兩年，Omicron變種病毒橫空出世又給全球前景埋下更多變數，但摩根大通仍樂觀認為新冠疫情將在明年結束，屆時全球將回復正常生活，而這場公衛危機對經濟造成的創傷也將完全癒合。

摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic周三在給客戶的報告中表示，我們認為2022年將是全球全面復甦的一年，這場全球大流行將結束，而我們將回到疫情爆發前的正常狀態，因為我們將實現廣泛的群體免疫，人類的智慧結晶也將帶來助益，例如新療法可望在2022年普及。

這家美國最大的銀行預期，這個在公衛方面取得的進展將帶動經濟「強勁」復甦，全球的移動性將恢復，消費者和企業支出也將相當強勁。

摩根大通看好美股將持續走高，儘管上漲速度將放緩。該銀行預估到明年底標普500指數可望上看5050點，較目前上漲8%。做為全球基準的美國10年期公債殖利率估將升至2.25%，遠高於目前的1.508%。

報告指出，2021年全球經濟在復甦和重新開放方面取得巨大進展，但由於復甦不均衡、不完整，且經常因為新變種病毒出現和其引發的恐慌而中斷，因此仍有許多工作要做。

摩根大通亦警告，前方仍有一些阻礙，例如央行將開始收回寬鬆貨幣政策。Kolanovic在報告中指出，隨著經濟持續復甦，市場將開始去適應收緊的貨幣環境，而這個過程可能帶來震盪，他並提醒對於像那斯達克這類估值已高的市場，這樣的轉變將帶來「逆風」。

摩根大通並提出其他風險，包括歐洲和亞洲的地緣政治緊張局勢、與通膨高漲相關的不確定性，以及迫在眉睫的能源危機。

雖然花旗周二預期到明年第四季美國期油平均價格將跌到僅剩每桶59美元，但摩根大通仍然看好能源市場，並預期到2022年底美國期油價格可望達到每桶86美元，而做為全球基準的布蘭特期油價格將達到每桶90美元。