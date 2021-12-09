佐登-KY（4190) 喜迎解封行情！自結11月營收2.35億，已經連續三個月回穩，添加專利配方JUEGABAO的新品「鉑金無痕煥白雙導精華」，也在德國紐倫堡發明獎獲獎，將有助於年底前增添更多成長動能。
佐登表示，剛獲獎的「鉑金無痕煥白雙導精華」近日已上市，搭配12月會員回娘家、結合醫美的大型回饋活動，將可刺激銷售量。
營運漸入佳境的佐登，目前全球擁有615間SPA門市，包括330間直營門市為華人最大之直營美容SPA品牌，儘管今年收到新冠肺炎（Covid-19）影響，但集團在研發、投資上面仍沒有停歇。
擁有十大國際級實驗室的研發中心開發出的專利配方JUEGABAO，上月以新品「鉑金無痕煥白雙導精華」在全球指標性發明獎 – 德國紐倫堡發明展中獲得評審團親睞得到銀牌，這也是佐登暨日內瓦發明獎金獎後又一國際獎殊榮，展現台灣廠商的美容保養品研發實力。
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