POS廠虹堡（5258）受惠歐美無人自助服務商機爆發，包括自助販賣機、洗衣店、停車場等需求陸續開出，挹注今年營收顯著成長，且在手訂單能見度已達明年5、6月，公司將積極追料生產，衝刺達交率，市場預期，若料況逐步改善，明年單月營收將有衝關5億元以上實力。

虹堡14日召開法說，董事長辛華熙指出，在歐美市場解封之後，明顯感受到無人自助服務商機發酵，加上公司產品認證通過，客戶拉貨力道轉強，是今年業績成長主因，在手訂單能見度長達半年，跟去年同期比有倍數成長，對於明年訂單並不擔心，會將重心放在料件取得，以盡快滿足現有客戶需求為主。

虹堡總經理林鴻鈞表示，目前長短料問題還是影響公司出貨的最大考驗，像是電源IC仍相當吃緊，導致生產趕不上客戶訂單需求，且生產交期拉長下，為盡快供貨，多數產品也都要走空運。

不過，辛華熙認為，整體來看，現在缺料品項已有收斂現象，預期長短料問題有機會逐步緩解，到了明年首季情況會更為明朗，對公司營運抱持審慎樂觀態度，除了看好新零售商機外，公司也積極布建未來充電樁支付服務導入。

虹堡11月營收4.55億元，較去年同期成長42.67％，月增3.4％，刷新單月第3高紀錄，累計前11月營收38.51億元，年增19.59％，已超越去年全年水準。

法人推估，虹堡積極追料生產，明年單月營收有望達成5億元目標，若以虹堡在手訂單及現有產能，若供料狀況能夠順暢，單月營收有機會達到6、7億元。

此外，隨著公司業績規模擴大，以及缺料問題、運輸費用等都有望進一步舒緩，公司也正規劃調整產品價格，因應生產成本上漲，有助毛利率持穩向上，帶動獲利表現更勝今年。