行政院頒發第19屆金馨獎甲等獎及性別平等創新獎。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府參事林月棗與社會局性平會祕書，為台中市府榮獲行政院第19屆金馨獎甲等獎及性別平等創新獎雙重肯定，同享榮耀。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府積極推動性別平等，榮獲行政院第19屆金馨獎甲等獎及性別平等創新獎雙重肯定，今(14)日由市府參事林月棗赴行政院受獎。林參事表示，市府在推動社會福利、經濟、教育及建設等各項政策皆融入性別平等觀點，透過各機關及區公所共同實踐，運用創意將性平觀念落實於市民生活當中，破除性別歧視，打造台中成為幸福宜居的性別友善城市。

社會局表示，台中市推動全國首創的「性別友善環境評核機制」，獲得評審一致肯定，榮獲「性別平等創新獎」，該機制將性別平等知能與相關法規具體化為明確指標，涵蓋範圍包括公共廁所、哺(集)乳室、交通動線、停車空間、教育訓練及活動策劃等多種面向。

此外，社會局將該機制實際運用於「2018台中世界花卉博覽會」與「2020年台灣燈會」兩項大型國際性活動，另各局處也結合自身專業業務，建置專屬的性別友善政策與措施，落實性別平等理念，全面營造性別友善環境，達成實質性別平等。