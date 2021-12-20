中天新聞轉型後主播們各自發揮特色，其中張若妤擁有一副天籟好嗓音，是粉絲最愛敲碗唱歌的親和力型主播，而她私下曬照的風格慵懶休閒帶微性感，又比主播台上的風情更增添魅力；張若妤昨(19)日臉書發文說還好提前排休，不然只能跟大家一起「見『宏』就休」；今(20)日則在IG對王力宏的道歉文有感而發，直言：「承擔責任跟是男人女人無關」，並大曬陽光美顏微性感。

張若妤昨(19)日臉書發文寫道：「幸好今天有提前排休，不然只能跟著大家一起#『見"宏"就休』了。」並說：「之前播報穿的洋裝(圖中這件)被說很像小偵探，這件剛好很符合時事，最近全民都在當鍵盤偵探，找疑點.查矛盾.抓錯字.等真相~」只件她穿著卡其色格子短裙洋裝，在陽光照耀下更顯青春俏麗。她所說的「見『宏』就休」，其實對新聞工作者是指「見『王力宏』就不能休」的相反意思。

張若妤今(20)日午後則在IG貼美照，似乎對王力宏的道歉文有感而發：「承擔責任跟是男人女人無關，實在不需要拿性別出來說嘴，挑起對立。」只見照片中張若妤穿著純黑休閒毛衣，搭配乳白色洞洞裝短裙，兩手向後倚靠撐著鐵欄杆，在台北市也拍出異國風情，隱藏馬尾的側背光微笑透出仙氣，一雙美腿與白色球鞋完美映襯，讓整體畫面顯得美不勝收。

張若妤私下生活是個喜歡煮飯的人妻，她在日前中心新聞主播開箱影片中，首度曝光她在私宅的生活點滴，並且難得秀了一手好菜，像是滷雞肉豆干、日式鮭魚等等，五色俱全、香味四溢的佳餚，盡乎要溢出螢光幕前。幕前的她也是優雅端莊，尤其天籟美嗓唱起歌來讓粉絲陶醉，還有網友稱她為「中天張韶涵」，每次播報總不斷被呼以「美人妤」暱稱，人氣極高。

張若妤與型男主播王又正前進校園時分享工作趣事，她開玩笑說自己是播報兼差風紀股長，當網友意見不合在直播間吵架時，她還要趁空安撫，一旁的王又正好奇究竟能為什麼事吵架？張若妤難以啟齒：「就有人說我長得很醜！」王又正打趣回應：「太壞了吧！哪有醜，就還好而已。」逗得全場學生笑翻，迅速打成一片。