HAPPY GO鼎鼎聯合行銷旗下智能數據行銷品牌iCONNECT，延續去年得獎氣勢，再度獲台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）主辦的2021 DSA數位奇點獎「最佳數據洞察創新獎」，展現數據分析和精準行銷的高度專業，也肯定HAPPY GO多年來在跨產業會員經營的卓越表現。

2021 DSA數位奇點獎以「Back to Trust 信任回歸」為主題，鼎鼎聯合行銷旗下iCONNECT智能數據行銷團隊以「義美生醫_益網打盡 常順軍」參賽，在856件作品中脫穎而出，一舉奪得數據創新類「最佳數據洞察創新獎」。這次獲獎的專案，是以義美生醫益生菌系列產品的操作主要任務，因產品種類眾多且市場飽和，透過iCONNECT的數據與行銷專業，為品牌成功突圍市場並找到專屬的客群樣貌。

iCONNECT運用數據滲透網路洞察，從會員輪廓為基礎，以多維數據探索三款益生菌機會客群的顯性需求及隱性訊號，並透過廣告受眾的線上行為、線下HAPPY GO獨家App互動以及通路核銷的數據累積，讓數據為品牌客戶創造穩定且亮眼的品牌電商官網導客效益，整體訂單轉換成本較去年更大幅降低，達成數據轉換客源的落地應用，更創造數據循環價值，同時充分展現鼎鼎聯合行銷多年來以會員經營為基礎所建立的數據專業。

iCONNECT是HAPPY GO旗下的智能數據行銷品牌，擁有千萬名的實名制卡友，數據類型從食、衣、住、行、育、樂，到交通金融產業等，除了龐大的跨產業消費足跡數據資料庫，也會依據品牌客戶不同的廣告目標，結合消費指標(Transaction Data）、行為興趣（Behavioral Data）、態度意向（Survey Data）的獨家TBS數據進行三面向的演算洞察，透過數據匯流的方式，以全方位的數據脈絡精準掌握消費者。由於擁有第一方數據來源，能為品牌找到目標客群，成為品牌與客戶溝通的最佳橋樑。