為了讓到場看球的觀眾有振奮的耶誕大驚喜，P.League+高雄鋼鐵人將在鳳山體育館迎戰台新夢想家隊的首場主戰開幕戰中，舉行台灣籃球史上難得一見的「百萬中場Logo Shot」，中籤的球迷只要能投進，即可獲得50萬現金的大獎，同時鋼鐵人球團也將再加碼50萬捐給高雄市做為體育發展基金，讓這場耶誕開幕大戰更是未演先轟動。

參加「百萬中場Logo Shot」的幸運投籃觀眾，將從購票進場的球迷按票根號碼抽出，在場人人有機會用雙手為自己贏得50萬現金耶誕大禮，同時也為高雄市增添50萬元的運動發展基金，度過終生難忘的耶誕佳節。

高雄鋼鐵人球團為體恤小球迷可能投不了這個距離，特別通融未滿12歲的小球迷可由家人或親屬代投。3位幸運投籃球迷將在現場先抽出投籃順序，只要有人投進活動立即結束，未投進或未能投籃的球迷，也將獲贈精美鋼鐵人相關商品。

如果「百萬中場Logo Shot」耶誕大彩蛋當天沒有人投中，球團貼心的表示，為了現場球迷的耶誕假期好心情，隔天(26日)迎戰桃園領航猿將會繼續舉行，同時獎金加碼10萬元至60萬元。

鋼鐵人球團表示，如果耶誕假期「百萬中場Logo Shot」都沒有人投進，將延到下個月選擇1場主場賽事再進行，同時獎金將從60萬元起跳，球迷可為自己添加幸運的春節大紅包。如果再未投進，則將順延至下個月。也就是說如果出現加碼到季賽最後的5月，幸運投中的球迷即可一人獨得100萬現金大獎，高雄市也可獲鋼鐵人球團捐贈100萬球運動發展基金。

除了「百萬中場Logo Shot」活動外，高雄鋼鐵人球團今後也將推出一系列結合高雄地方觀光、旅遊和消費的相關活動，與現場球迷以及電視、網路直播的觀眾互動，獎品包括五星級飯店住宿券，頂級知名餐廳享受券等，將球團的發展和繁榮高雄地方的事務做緊緊的連繫，確實做到讓雄親公認是自家人的在地球隊！