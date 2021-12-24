郭書瑤（左）面對蔡凡熙認真的求婚，內心掙扎不已。（皮諾丘電影提供）

蔡凡熙在主演新片《再說一次我願意》中精心設計向郭書瑤（瑤瑤）求婚的計畫，終於迎來這美麗的一晚，還沒聽到女方說一聲我願意，卻意外陷入同1天的循環之中，而瑤瑤的1句「我不要」，讓他每天一醒來就又回到求婚日，但重複的每日並非沒有意義，他終於更深入理解瑤瑤內心的想法，也讓影迷可以見證這個大男孩進化為暖男的愛情成長攻略。

電影裡，瑤瑤因種種理由拒絕蔡凡熙的求婚，其中1次恰好撞見蔡凡熙和前女友「見面」，蔡凡熙表示，現實中若女友介意，一定會和前女友斷聯，而且不介意女友檢查自己手機查勤。他自認曾因忘記交往紀念日惹女友生氣，被逼問：「你知道今天什麼日子？」才驚覺還沒準備禮物，趕緊想辦法討對方開心，甚至不惜「土下座」求饒，「撒嬌、耍智障搞笑還跪地磕頭。」事後請吃飯、補買禮物才讓對方開心一些。蔡凡熙感嘆，過去常常不知道女方在想什麼，拍完該片終於體悟：「這次學到了，為什麼男生都覺得女生在想的事情都跟我們有關！」意外透露他個人在感情觀中的成長。

今（24）日聖誕夜也公開終極版預告，盼粉絲能透過螢幕感受到男女主角暖心又甜蜜的戀情，尤其蔡凡熙在片中掏出真心追瑤瑤，更6度下跪拿出鑽戒向瑤瑤求婚，努力不懈的模樣打動不少少女心，有心向另一半告白的粉絲到《再說一次我願意》臉書最新發文終極版預告影片底下留言分享，就有望抽中鑽石，共計50顆，總價逼近百萬，盼影迷都能和蔡凡熙一樣抓住最美好的求愛時機。該片明年1月19日上映。