創業市場隨國內疫情趨穩而逐漸升溫，「台北國際連鎖加盟大展」明（10）日將於台北世貿一館登場，共有逾70家企業、90多個品牌參展，由於適逢年後轉業潮，網路索票已突破萬人，預計4天展期將吸引逾2萬人次入場。

加盟事業近年來逐漸獲得創業民眾喜愛，除可在短時間內獲得加盟總部多年門市營運技術，比自行創業風險相對較低，且持續營運的生命周期亦較長，使許多知名連鎖品牌紛紛開放加盟，以利潤共享制度迅速地增加品牌市占率。

此次展覽隨著疫情趨緩市場全面復甦，創業型態多元並符合各創業群組需求，早午餐、手搖飲、特色小吃等加盟產業人氣仍紅不讓。許多廠商加強數位系統、智慧設備、經營模式、新品研發等多項資源，並主打被動收入及無人化智能機台。

有早午餐店推出APP自助點餐，讓民眾減少等待時間與接觸，也有廠商推出加熱、熟食皆可的智慧無人商店，完全無須人與人當面接觸。另有廠商推出複合式營運模式，除了手搖飲外亦同時販售鬆餅、車輪餅與麻糬，透過搭配外送外帶，盼能增加店面坪效與收入。

連鎖加盟展除能協助品牌擴張市占版圖外，也為各地區帶來實際經濟效益，以單店平均加盟金150萬元計算，每次連鎖加盟展均能新增近2000家各品牌門市開設，直接效益逼近30億元，並可帶動相關周邊產業發展，為推動國內市場經濟發展的大型專業性展覽之一。