海基會今(9)日舉行「海基會臺商財經法律顧問會議」，針對中國大陸經濟情勢變化、及實施碳排放相關政策對台商的影響深入研討。顧問林永法表示，台商面臨大陸的外部因素與內部政策多重變數的雙重影響，在外部因素方面，尤其是兩岸關係緊張，造成台商很難再採取過去「政經分離」，有時被迫要選邊，因此必須更加謹言慎行。

關於大陸的投資環境變化，林永法表示，台商面臨大陸的外部因素與內部政策多重變數的雙重影響，在外部因素方面，尤其是兩岸關係緊張，造成台商很難再採取過去「政經分離」，有時被迫要選邊，因此必須更加謹言慎行，以免受政治因素波及。

他指出，歐盟取消對中國大陸的GSP(普惠制)、美國市場高關稅，都增加台商的經營成本。RCEP即將於2022年生效，台商在中國大陸及東協市場更要面臨韓商、日商的競爭。中美貿易戰及科技戰，也影響部分台商無法再成為美國供應鏈的一環。在內部政策上，有關反間諜安全防範、數據安全法、反壟斷法、海關註冊登記和備案企業信用管理辦法等新法令的實施，台商也必須及早因應。

與會顧問建議，台商未來要生存，一定要達到綠色產品認證，減少耗能，尤其是用電，而耗電最大佔比是空調、馬達，台商可以從這方面著手改進，對降低碳排放有很大幫助。

有顧問表示，台商從大陸遷往東南亞，成本至少增加10％，基於分散風險而遷出大陸是合理的，但希望政府除了鼓勵之外要有務實的政策。台灣有關碳交易的法律、機制要制訂明確，讓配合政策者可以得到回報，即使是服務業、不做外銷，政府也要訂定政策讓他們參與，對國家整體發展才有幫助。

有顧問提到，有些台商想從大陸移往東南亞投資，海基會可以結合各主管機關，組織有興趣、有意願的台商，成立產業策略聯盟，共同前往當地參訪，與當地政府接洽、談判會更有力。