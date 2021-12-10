美國居家裝修動能延續，地板銷售商寶陞(2948)11月合併營收1.6億元，改寫歷年同期新高水準，並較去年同期成長21.36％。寶陞指出，美國房市交易買氣仍優於疫情前水準，預估今年美國房屋銷售將保持良好表現，第四季持審慎樂觀看法。
寶陞累計1至11月合併營收達18.35億元，續創歷年同期新高，較去年同期大幅成長44.77％。
受惠美國整體房市交易保持熱絡，寶陞指出，今年集團陸續針對旗下地板自有品牌Artisan Hardwood豐富產品線，除海島型實木複合、超耐磨等木地板產品外，並積極拓展SPC石塑地板銷售業務。
除此之外，寶陞表示，近期獨家代理美東與美南地區銷售Christina系列SPC地板產品，以期透過該品牌合作、以及《改建重建大作戰》知名主持人克里斯蒂娜．哈克(Christina Haack)市場知名度，進一步增加集團銷售區域版圖、滿足不同產品需求及定位之消費族群、豐富集團銷售產品線等效益，以期增添集團未來營運表現。
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