台南市16日出現霧霾，環保局啟動灑水車清洗街道。（台南市環保局提供／程炳璋台南傳真）

台灣18日公投在即，珍愛藻礁與核四重啟兩項能源議題攸關中南部空汙，台南市16日上午出現霧霾，空品達橘色預警，台南市環保局表示，台南市已連續2年下半年度沒有紅害，今年空汙良好日比率42.1％創歷年新高，認為是中央與地方各項延續管制策略展現成效。

台南市16日清晨空品不良，部分區域上午出現霧茫茫一片，在新營、善化、安南、台南4個空汙測站中，平均達橘色預警等級。其中新營測站一度達「紅害」，隨後再由紅轉橘。台南市環保局研判是秋冬時節的逆溫層效果引起，即地面的溫度比高空溫度低，汙染物會往下壓，容易起霧。

台灣18日的公投能源議題「珍愛藻礁」與「核四重啟」與南台灣長年空汙息息相關，台南市去年受新冠肺炎疫情大陸停工影響，來自境外汙染源降低，全年紅害天數為0天。今年紅害站日數為25（全年共25站次測得每日平均達紅害），集中在1至3月，較2019年同期更多，主要是受氣候條件干擾。

進入下半年度轉好，台南市環保局空噪科統計，台南市10年來的PM2.5濃度約改善約達5成，去年與今年下半年度的PM2.5紅害日（AQI＞150）都是0天，凸顯台南市「亮麗晴空PLUS」進階版計畫有成效。

台南市環保局近年促使全市789家工廠的燃油鍋爐汰換成燃氣鍋爐，汰換量97％全台第一。並與前20名排煙大戶工廠達成減量共識，提升設備效能與製程改善，2023年可將有機物、硫氧化物、氮氧化物、粒狀等各類污染物共計上千公噸。

加上管制老舊機車，台南市機車定檢率6都第1，老舊機車2年來淘汰11萬輛，淘汰率6都第1。

台南市在地汙染源已有效從過去占比33％降至24％。台南市環保局表示，除了地方減少碳排放，環保署配合空氣品質變化，調整空汙管制策略，近年展現成效。