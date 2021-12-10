家登(3680)於今(10)日公布2021年11合併營收約為4.1億元，月增7.8%，且年增約1.45倍，連2月創下歷史新高，其中本業成長為去年同期的三倍，第四季旺季營收挑戰新高。半導體年末強勁拉貨動能，家登產能全線備戰，今年營收將再創新高，出貨暢旺延續到明年。

第四季為半導體旺季，家登光罩載具訂單及產能皆滿載，此外，晶圓載具出貨量大增，家登持續投入大量資源齊備相關生產及檢測設備，通過客戶驗證，迎接明年的出貨高峰。1~11月合併營收27.15億元，較去年同期成長26.54%。

近兩年，大中華地區的8吋及12吋晶圓廠激增，為家登帶來機會，觀察半導體設備的資本支出，光罩、晶圓載具的需求量皆極為可觀，再加上中美貿易戰，家登大中華地區晶圓載具銷售屢創新高，不斷擴充市佔率。

本月底，2021 SEMICON TAIWAN將在12月28-30日舉辦，作為今年最後一場實體展壓軸，先進製程持續受到市場關注。家登以「協同創造Co-Creation」精神，今年仍與國內半導體設備大廠迅得機械聯展，同步搭配家登的光罩及晶圓載具，展現智慧製造的實力。