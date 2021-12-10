內政部修正《平均地權條例》和《不動產經紀業管理條例》，對預售屋進行五大管理措施，希望打擊炒作行為。內政部次長花敬群今日表示，預售屋制度是台灣發明的，很多國家也有預售，但只有台灣的管制最寬鬆，要更深化監理模式。修法案出來後，有些建商會抱怨，但一般消費大眾很支持，這是多數人民的期待。

內政部五大打擊炒房的措施，包括：限制換約轉售、禁止炒作行為、解約申報登錄、管制私法人購屋、建立舉報獎金等。

花敬群表示，7月預售屋實價登錄新制上路後，預售屋實價登錄9萬5000萬筆，同時間看到網路銷售平台，用換約的銷售模式，有1萬8000筆，大概有兩成的預售屋交易是要用換約來銷售，很希望短時間內換約獲利了解。換約是預售屋炒作的最重要管道，多數購屋者是自住，這次修法對自住行為沒有限制，讓市場越來越健康。

他強調，斷絕投資客炒房團獲利了解的管道，讓預售屋市場回歸到消費者，用自費款比較長的時間來支付，讓資金調度更加彈性。

另外，私法人用許可制來購屋，員工宿舍或是都更危老，金融機構取得不良資產，正常方式內政部都是許可的。內政部透過管制手法，抑制市場炒作風潮，降低市場和金融風險。花敬群表示，今天就會把法案報入行政院，立法院這會期希望可以處理，如果不行就下個會期。