嘉義大學校長艾群、農科院長陳建斌、台灣甘藷產業策略聯盟代表邱木城簽署產官學合作，陳吉仲見證。（廖素慧攝）

2021第一屆台灣甘藷產業年會展示地瓜品種。（廖素慧攝）

2021第一屆台灣甘藷產業年會展示甘藷加工食品。（廖素慧攝）

2021第一屆台灣甘藷產業年會展示甘藷格外品加工再利用產品。（廖素慧攝）

農委會輔導成立「台灣甘藷產業策略聯盟」，10日在嘉義大學舉辦2021第一屆台灣甘藷產業年會，農委會主委陳吉仲表示，農作物要組「國家隊」拓展市場，目前已有10多個農產物聯盟，鼓勵各農作物產銷業者加入策略聯盟。

嘉義大學校長艾群、農科院長陳建斌、台灣甘藷產業策略聯盟代表邱木城簽署產官學合作約，由陳吉仲見證，未來結合甘藷產業鏈舉辦主題講座，建立產官學交流平台，促進產業升級。

陳吉仲受訪表示，農委會近年來推動農產品的策略聯盟，已輔導成立10多個包括鳳梨、文旦、蜂蜜等農產業策略聯盟，以冷鏈加工補助方式讓農產品價格維持穩定，目前地瓜（甘藷）種植面積大幅成長，透過各式各樣的加工及通路來販賣，鼓勵甘藷相關產業參加策略聯盟。

台灣甘藷產業策略聯盟執行祕書莊金陵指出，台灣甘藷產業聯盟目前全台有70位成員，由農糧署輔導成立，分為生產、加工、行銷、文化、格外品處理等5個小組，將甘藷完全去化，好甘藷加工行銷，格外品作為酵素飼料等產品。

莊金陵指出，農糧署每年補助經費鼓勵種植面積擴大，推動履歷產銷，第一年補助700萬元籌組聯盟，今年因疫情而做線上銷售，已出口5000公噸甘藷，以後每年補助聯盟，目前甘藷總種植面積逾3000公頃。

莊金陵說，目前甘藷都是契作，價格穩定，農糧署補助聯盟就是希望把甘藷種植面積及市場都做大，透過加工加值拓展市場銷往全世界。