第三季往往是上市公司營收旺季高峰，到了第四季10月及11月可能會往下滑，但據統計，台灣高鐵等多檔上市櫃個股，第四季僅二個月，營收就已完勝第三季，顯示旺季效應延續至年底第四季，營收爆衝，獲利有機會向上成長。

篩選營收規模較大，10月及11月合計營收超過10億元，這二個月營收超過第三季三個月營收的公司有：遠雄、台灣高鐵、元太、永崴投控、潤隆、撼訊、海悅、皇翔、元晶、康和證、森崴能源等。