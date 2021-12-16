宏亞（1236）、台光電（2383）、研華（2395）、晶宏（3141）、創意（3443）、昇達科（3491）、台勝科（3532）、智易（3596）、德微（3675）、三福化（4755）、創惟（6104）、惠特（6706）、詠業（6792）、元太（8069）、東哥遊艇（8478）等15檔。永豐餘集團最風光，永豐餘旗下的元太及元太轉投資的晶宏16日同日創高。