15檔股價創高 永豐餘集團最風光 15:492021/12/16 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏亞（1236）、台光電（2383）、研華（2395）、晶宏（3141）、創意（3443）、昇達科（3491）、台勝科（3532）、智易（3596）、德微（3675）、三福化（4755）、創惟（6104）、惠特（6706）、詠業（6792）、元太（8069）、東哥遊艇（8478）等15檔。永豐餘集團最風光，永豐餘旗下的元太及元太轉投資的晶宏16日同日創高。 熱門股－中電 強勢上攻9年新高 遊戲股漲翻天 歐買尬最搶眼 #創惟 #東哥遊艇 #三福化 #詠業 #研華 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 30檔上市櫃股價 創今年新高 04:102021/12/16 證券．權證 後疫情重生 雄獅王文傑：台灣要成為國際級觀光品牌 12:262021/12/16 財經 台灣智能車供應鏈ETF 打造新護國神山 04:102021/12/16 投資理財 六角集團捐百萬 助東泰高中籃球隊培養好手 16:202021/12/16 生活 上品申購熱 凍資逾745億元 04:102021/12/16 證券．權證 《電腦設備》研華攜手成大醫院 共創智慧醫療應用 07:442021/12/16 財經 國際板債券發行 今年首度突破200檔 04:102021/12/16 財經要聞 《日股》航運攜手科技 日股曾重返兩萬九 12:332021/12/16 財經 怕麻煩！疫後團體旅遊意願增至44％ 旅行社有生意了 14:192021/12/16 財經 櫃買十尖兵 法人逆勢買 04:102021/12/16 證券．權證 看見台灣樂齡健康峰會 明線上直播 04:102021/12/16 產業特刊 財經熱門新聞 央行第4波打炒房更恐怖 第3戶以上房貸降至4成 - 財經 1分鐘讀財經》美掐死陸半導體龍頭 2大台廠躺著賺 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 百年老店1年換3董座 股價暴跌！謝金河喊話：這個人不能再躲了 - 財經 特斯拉又出事！暴衝撞巴黎行人釀1死20傷 公司回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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