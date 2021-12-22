工業電腦廠融程電(3416)雖受缺料及塞港影響訂單出貨，2021年第四季營運估隨淡季小幅修正，但表現可望持穩高檔、全年營運成長仍可順利達標。公司正積極布局2022年首季訂單出貨動能，力拚未來5年營運穩健成長創高，對後市展望維持樂觀看法。

融程電股價11月初衝上86.4元的逾10年半新高後拉回，14日下探75.3元後止跌回穩，今（22）日持平開出後在買盤敲進下放量走揚，上漲3.79％至79.4元，截至午盤維持逾2.6％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人本周迄今小幅調節賣超8張。

融程電2021年11月自結合併營收2億元，月增達10.11％、年增達11.11％，自近半年低點回升、改寫同期新高。累計前11月合併營收22.6億元、年增達35.65％，持續改寫年度新高。不過，10～11月季營收達成率僅59％，表現略低於法人預期。

融程電表示，耶誕節前海運塞港問題持續惡化，船期導致訂單出貨不順、無法及時滿足訂單，10月營收因而出現「雙降」，但因客戶拉貨動能不墜、後續訂單能見度維持良好，帶動11月營收回升，對第四季營運仍維持樂觀展望。

投顧法人認為，融程電既有客戶訂單穩健成長、並持續接獲新進客戶訂單需求，惟運輸及缺料問題仍在，使產品出貨仍需面對遞延狀況，預期第四季營運將隨淡季而小幅修正，營收估季減9％、每股盈餘約1.35元。

展望後市，融程電強固型平板業務持續聚焦車檢、倉儲物流、車載電腦及醫療保健等四大快速成長領域，並陸續取得數家一線新客戶訂單，公司目前正積極布局明年年首季訂單出貨動能，致力達成公司原訂成長目標。

此外，融程電跨足強固型筆電市場，預期本季起開始小量出貨，明年第二季起帶來較顯著營收貢獻，同時積極投入公共安全應用整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務、類比通訊轉數位通訊、5G和雲端整合等提供完整方案。

融程電表示，公司將持續擴大營運版圖，在多成長引擎驅動下，目標未來5年營收每年均維持穩健成長、力拚營運持續創高。除了自體成長外，公司亦不排除透過併購擴張版圖，進一步增添營運成長動能。

投顧法人認為，融程電目前股價處於近5年本益比11～23倍區間下緣，考量產品進入門檻較高、且新進客戶訂單皆為3～5年長單，銷量及售價較不易受市場競爭壓力，將帶動營運穩健成長，維持「買進」評等、目標價100元。另一家亦維持「買進」評等、目標價95元。