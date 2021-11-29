網安設備廠其陽(3564)2021年接單規模創下歷年新高，隨著生產及缺料狀況改善、產品漲價效益顯現，預期後續營運可望回升。公司將專注高階網路安全硬體平台的開發與銷售，目前進行中的5G專案預期明年可望逐步放量出貨，看好明年將是豐收的一年。

其陽股價10月底衝上35.5元、創9個半月高點，隨後漲多拉回25.35元，近日止跌緩步回升。今（29）日在利多題材激勵下開高，10點20分後獲買盤敲進急拉，放量飆漲9.21％至30.25元，11點後仍維持逾7％漲幅，領漲工業電腦族群。

其陽董事長李昌鴻26日法說時指出，考量高階網安設備未來需求成長可期，友通2年前投資入股其陽後，將其陽定位為以網安為主的專業公司。透過調整產品結構後，其陽目前產品平均售價（ASP）已較以往提升超過50％，網安設備需求今年以來亦明顯提升。

而疫情帶動的遠端及在家工作型態，去年迄今大幅推升網路流量及敏感數據傳送，使電腦病毒與駭客攻擊也層出不窮。李昌鴻表示，其陽多年來在網路安全硬體平台的耕耘，在今年展現豐碩成果，隨著市場需求增加同步成長，接單狀況創下歷年最佳記錄。

李昌鴻表示，第四季仍有非常多訂單未完成，目前仍在致力滿足客戶訂單需求。隨著廠房搬遷完成，其陽11月起出貨狀況將恢復正常水位，配合產品調漲已陸續完成、以及缺料略有緩解，預期後續營運狀況可望回升。

展望後市，李昌鴻指出，未來將專注高階網路安全硬體平台的開發與銷售，目前進行中的5G專案，預期在明年首季隨著英特爾（Intel）在世界行動通訊大會（MWC）發表新晶片組後，可望逐步放量出貨，預期明年將是其陽豐收的一年，最大壓力仍是如何出貨給客戶。