【愛傳媒藺奕專欄】明年屬虎。我家有位虎姑婆，穩坐太歲寶座，最近迷上韓團，新歌一出，強押我坐進沙發搖滾區，開唱韓版高山青。

樂音一響起、高舉保溫瓶當麥的那一刻開始，一切都將變得格外戲劇，高齡48的女人跳得東倒西歪，看起來像喝多了伏特加，雙腿頻頻相互幹架，絞一絞直接跌個狗吃屎。

然而她是金魚記憶，記吃不記摔，爬起來再跳，扭了脖子又閃腰。

盯著藍色睡衣與吵雜樂音，雲門的尾巴甜蜜地跟著周旋，妻子賣力左蹦右跳所擾動的氣流在頭頂亂竄，某個片刻，四周瀰漫高濃度的笑氣，令我恍惚以為正吸食某種精神的鴉片，直到撲通一聲倒地，這個時候你才真正被驚嚇，一個人的演唱會之後，才開始擁有一個兩人的夜晚。

愛情和親情，擬似直系的親屬關係，無論分享和消耗，都有很高的扣除額；我想和你互相浪費、一起虚度短的沉默、長的無意義，一起消磨精緻而蒼老的宇宙，直到所有被虛度的事物，在我們的身後，長出薄薄的翅膀。

所有事情都可以計算投資報酬率，唯獨愛情不行。你要知道，你心動、你開心、你看到這個人就想笑，這本身就是收益了，心動本身就是恩賜。

作者為文學奬得主

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