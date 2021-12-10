西門子取消了一項法律控告行動，該控告試圖阻止競爭對手阿爾斯通(Alstom)和日立獲取在英國一項價值26.4億美元的高鐵建造計畫。

西門子在失去了從倫敦到伯明罕市的高鐵2號線(HS2)54輛列車建造計畫後，將不會在法院尋求禁制令。

不過西門子發言人在周四晚間仍表示，西門子將繼續追討賠償。

英國交通部長Grant Shapps在周四稍晚將列車建造和12年保養的最後合約交給了法國和日本聯盟，該合約總價值高達26.4億美元。

西門子抱怨指出，日立和阿爾斯通之所以可以發出最低報價，是因為他們沒有遵守投標規則。西門子對程序仍有疑問。

西門子仍然希望在高鐵2號線獲得交通信號系統的訂單，擔心啟動法律挑戰之後，該計畫會遭到擱置。

54輛列車將以時速360公里行駛於倫敦和伯明罕之間，日後還會延伸到曼徹斯特。行駛時間將較現有高鐵路線大大縮短。

日立和阿爾斯通計畫在英國的3家工廠建造這些列車，並保護和創造2500個就業職位。