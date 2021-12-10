八方雲集（2753）11月營收為5.16億元，為同期新高、歷史第三高，年增6.34％，累計前11月營收正式突破50億元大關，來到54.19億元，較去年同期成長15.21％，主要成長動能來自梁社漢排骨門店的積極展店。

八方雲集旗下的梁社漢排骨積極拓展門店，根據統計到11月底止，全省門店已經來到141家，現階段開店仍不停歇，預計年底前全省門店家數應該可以來到150家的目標。

此外，繼梁社漢排骨、丹堤咖啡後，八方雲集在台灣的第四個品牌-芳珍蔬食，也將在年底前開出第一家門市，推廣健康環保飲食趨勢。