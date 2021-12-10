桃園市智慧站牌除採用LCD、LED螢幕顯示器外，近年考量道路挖掘程序及施工期等因素，採用智慧節能太陽能電子紙站牌，但部分路段恐因日照不足或被建築物、植物遮蔽，影響太陽能運作效能，交通局選於龜山區東萬壽路福慧寺站，試辦「長頸鹿」設置方式，將電子紙站牌的太陽能板與電子紙顯示面板分離，兼顧提供公車到站資訊及太陽能運作效能。

交通局長劉慶豐表示，智慧節能太陽能電子紙站牌的資訊顯示面板採電子紙（ePaper）類似電子書技術，耗電極低，太陽能板可汲取日照陽光轉換為電能，供給站牌運作所需的電力，市府自2019年9月至今已建置100座智慧節能太陽能電子紙站牌，主要設置於萬壽幹線、台1線幹線、介壽幹線、復興幹線等主要公車路線沿線，因無需申請道路挖掘接電程序且施工期僅3至5天，推動以來廣受地方好評。

不過電子紙站牌站位選址時，日照強度成為重要篩選條件，劉慶豐坦言，若站牌位位於日照不佳的地點，如樹蔭綿密、建物遮蔽處等，太陽能效益將大打折扣，近期將龜山區東萬壽路的福慧寺站（往迴龍方向）進行試辦，以「長頸鹿」設置方式，將電子紙站牌的太陽能板與電子紙顯示面板分離，解決現場因路樹植栽影響日照強度的問題。

劉慶豐還說，因應桃園的道路環境條件的限制，不只太陽能板與電子紙顯示面板可分離設置，今年開始將智慧節能太陽能電子紙站牌拆解成三大構件，分別為太陽能板、電子紙面板及座椅等，都可以依據現地條件採分離設置，提供民眾智慧化的公車資訊及滿足候車等待的乘坐需求。