豪華車經銷商汎德永業（2247）自結，11月合併營收34.2億元，月增7.34％、年增2.35％；累計前11月合併營收388.5億元，年增10.86％。

汎德永業表示，受惠於BMW車源穩定，帶動交車情況暢旺，推升11月合併營收達34.2億元，較上月增加7.34％，較去年同期成長2.35％，優於國內整體新車市場銷售表現；累計前11月合併營收已388.5億元，全年營運超越去年可期。

汎德永業指出，依目前BMW、Porsche預收單情形相當熱絡，以及明年第一季起會有多款重磅新車陸續抵台情況來看，預期明年業績成長動能無虞。

汎德永業進一步指出，Porsche首款電動車Taycan上市後，賞車人潮踴躍，新車訂單暢旺，收單情況亦明顯較往年更佳，12月Porsche首款純電獵跑Taycan Cross Turismo將在台上市，再為Taycan純電家族再添生力軍；雖Porsche部份車款受到原廠生產排程調整影響，有延後交車情形，惟公司目前已積極與品牌總代理確認陸續交車進程。

而在BMW部分，豪華純電旗艦休旅車iX明年的首批500輛訂單已近銷售完畢，全新純電四門跑車i4首批300輛也十分踴躍，加上BMW長年熱銷主力車款X3、X4改款均將於本月正式發表，明年第一季起開始交車，公司預計待明年重磅新車陸續抵台後，在車型戰力全面提升下，將能再掀起新一波的交車熱潮。