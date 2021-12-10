國泰金控今公布11月份稅後淨利73.8億元，累計稅後淨利達1353.2億元，較去年同期大幅成長87％，累計獲利續創歷史新高，旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券、國泰投信等，累計獲利皆續創同期新高，今年以來受惠於經濟復甦及金融市場上行，各子公司皆有亮眼表現，獲利續創佳績。

國泰人壽11月稅後淨利52.2億元，累計稅後淨利達1084.6億元，較去年同期大幅增長120％，反映投資績效良好，保險本業死費差穩定貢獻獲利，加上商品策略切中市場需求，帶動營運續創佳績；11月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為147.6億元及42.4億元，皆穩居業界第一。

近期通膨居高不下，市場擔憂各國央行貨幣政策緊縮速度過快恐不利經濟增長，加以新型態變種病毒來襲為經濟復甦增添變數，遂令金融市場波動加劇；國壽投資團隊於市場擾動之際，靈活操作並伺機實現資本利得，並於利率反彈時布建債券部位，以提升經常性收益。

匯率方面，11月傳統避險工具成本維持低檔，且避險策略操作得宜，皆有助避險成本進一步下降，今年迄今已較去年同期下滑逾50bps。國壽資本水準強健，淨值比及RBC ratio分別逾10％及370％，續處歷史高位；面對未來的不確定性，國壽具備充足的財務韌性及投資彈性，將積極尋求潛在獲利機會，搭配嚴謹的風險控管，致力創造長期穩定的投資績效。

國泰世華銀行11月稅後淨利19億元，累計稅後淨利達228億元，較去年同期增加成長3％；今年以來，存放款持續成長，累計淨利息收入較去年同期增加9％；手續費收入亦因國內基金銷售佳，投資型保單熱賣，提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長，累計淨手續費收入較去年同期成長12％。

國泰產險11月稅後淨損0.6億元，主係大型商業賠案入帳所致，前11月累計稅後淨利23.3億元，仍較去年同期成長11％。