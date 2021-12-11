示意圖／中國政府網。

中國大陸昨新增51例新冠本土確診，以浙江佔最多有35例，其中來自紹興市17例、寧波市14例及杭州市4例。另外內蒙古呼倫貝爾市增15例；雲南德宏傣族景頗族自治州1例。

此外，江蘇警方在南通興東國際機場截獲3名男子，企圖以偽造的病毒核酸檢測證明登機，3人被行政拘留。3份假證明由其中1名被捕男子，夥同其他人用修圖軟件偽造，再賣給同案另外2名男子。公安機關對出售假證明的男子處以12日行政拘留，購買假證明的2名男子則被行政拘留5日。