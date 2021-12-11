受到Omicron不確定因素及台灣再出現本土病例，台股12月10日雖震盪走低，終場以下跌作，然台股周線收紅。法人表示，又適逢年底結帳拉回整理，但經濟基本面有撐，仍看好明年第一季行情，建議逢低找買點。

安聯投信台股團隊表示，在國際情勢上，近期全球市場面臨兩項挑戰，一是全球新一波疫情的挑戰，一是美國聯準會釋出將加快升息步調的消息，讓市場出現波動。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，由於台灣經濟基本面仍穩健成長，儘管受到Omicron疫情等不確定性因素影響、短線拉回整理，但仍審慎樂觀看好明年上半年台股投資行情，投資方向仍建議以科技為主，傳產如航運與疫情後復甦的消費類為輔搭配作配置。

安聯投信台股團隊進一步表示，隨著接近季末年底的長假期間，現階段大盤可能因市場交投受到假期因素而暫轉清淡，相對缺乏低接買盤，預估到年底前，交投降溫可能讓台股更易受到任何風吹草動或雜音而出現較大波動。不過，方向上台股農曆年前盤堅格局不變。此外，隨著全球主要央行貨幣政策回歸正常化，資金牽動市場信心，也讓未來市場更易呈現高波動。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股大致還是維持緩步上升的格局。由於供應鏈短缺問題仍在，所以在供給面仍相對緊俏、2022年需求持續增溫、且受惠滲透率也同步增加等情勢下，對於後市展望仍樂觀看待。

富蘭克林華美投信指出，若遇市場震盪，建議可逢回分批布局，選擇連續幾季具業績成長或具高股息股利者，亦或利用台灣股票基金持續加碼、做中長期定期定額，累積單位數。