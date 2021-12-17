亞太地區股市普遍受到Omicron變種病毒消息壓抑且波動擴大，但近期市場不安情緒消退後，投資氛圍轉明朗升溫，其中越南表現最突出，今年以來胡志明指數仍以31.6％報酬率，領先亞洲其他國家，隨經濟逐步重啟，2022年經濟有望反彈，可多加留意越南佈局時機。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南從清零政策到與病毒共存，從全世界最嚴格的隔離措施到先穩經濟發展，目前經濟已展開反彈，市場亦對明年的復甦保有期待。根據統計，越南零售銷售已回到疫情前九成水準，製造業則呈現V型反轉，預估2022年越南GDP可望大幅成長7.0％，主要驅動力來自旅遊業恢復、基礎建設投放、財政刺激方案等。

根據當地投資機構預估，越南的GDP增長率將從2021年的2.5％飆升至2022年的7％以上，主要貢獻來自於外國旅遊業部分恢復、基礎設施支出激增，及政府提出的佔GDP的10％新財政刺激方案。刺激方案和投資計劃正在規劃中，預估將會在近期敲定。

日盛越南機會基金研究團隊指出，10月以來，越南股市再創新高，顯示市場對明年的復甦保有期待，也預期政府將端出800兆越南盾（約350億美元）的政策，將在2022～2023年期間支出，其中可能包括向受疫情影響的民眾和中小企業提供直接財政支持、扶植國產零件供應鏈、刺激消費、交通基礎建設等，及減稅和銀行貸款利率補貼等，成為推升股市持續走高的原因。

就中長期計畫觀察，日盛越南機會基金研究團隊分析，預計未來十年越南交通運輸部將投入逾650億美元（預估每年投入近3％GDP），提升整體基礎建設，包括興建鐵公路、機場及拓建深水港等，以滿足晉升世界工廠後快速成長的運輸與物流，基建再進化，越南成長更有底氣。